Ángel Di María dejaría el PSG a final de temporada: ¿cuáles son sus posibles destinos?

Ángel Di María no seguiría más en el Paris Saint Germain. El mediocampista ofensivo de 34 años podría dejar el elenco francés a final de temporada, ya que su contrato terminará el próximo mes de junio y no ve con buenos ojos renovar su vínculo. En la presente campaña ha tenido una participación poco relevante a diferencia de años anteriores. No obstante, con su equipo están cerca de obtener un nuevo título en la Ligue 1.

En medio de su no continuidad, se está especulando sus posibles destinos. Según afirma TyC Sports, el futbolista de la selección argentina está en la mira de cuatro grandes clubes del balompié europeo. En primera posición se encuentra la Juventus de Italia.

“Paulo Dybala no seguirá en la Vecchia Signora a partir de julio y Di María es el principal candidato para reemplazarlo. La idea del club italiano es ofrecerle un contrato por una o dos temporadas”, indica el medio argentino.

Los otros posibles destinos de Di María

Asimismo, el canal deportivo indica que los otros equipos son FC Barcelona, Atlético Madrid y Benfica, este último donde Ángel dio sus primeros pasos en Europa antes de pasar al Real Madrid. Además, asegura que el jugador quiere mantenerse en el viejo continente antes de terminar su carrera en Rosario Central.

Ángel Di María dio una asistencia y anotó el gol de la victoria para PSG. Foto: PSG

Ángel Di María con el PSG

El futbolista argentino llegó en la temporada 2015/2016. Cuenta con 18 títulos y ha marcado hasta el momento 91 tantos y 117 asistencias, logros que lo posicionan como el máximo jugador en dar pases gol en la historia del conjunto parisino.