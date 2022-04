Liga 1 2022: programación y tabla de posiciones en la fecha 11 del Torneo Apertura

Una nueva fecha de la Liga 1 2022 rompe fuegos. Este viernes 22 de abril, el Estadio Iván Elías Moreno acogerá el Deportivo Municipal vs. Melgar, duelo inaugural de este undécima jornada. Más tarde, Ayacucho FC vs. Atlético Grau se verán las caras en el Ciudad de Cumaná, mientras que Cienciano vs. Sporting Cristal se medirán en el Garcilaso de la Vega del Cusco.

El primer duelo del sábado será la visita de Alianza Lima a Cantolao en el Estadio Miguel Grau. Los íntimos llegarán motivados luego de su resonante victoria por goleada en el clásico. Ese mismo día, Binacional vs. Carlos A. Mannucci chocarán en el Guillermo Briceño Rosamedina, de Juliaca.

El domingo, la acción arrancará con el Carlos Stein vs. UTC, que se llevará a cabo en el Víctor Montoya Segura, de Jaén. A continuación, se jugará el San Martín vs. Sport Huancayo en Villa El Salvador y el ADT vs. Alianza Atlético en el Estadio Huancayo. Como cierre, Universitario y Sport Boys se batirán en el Monumental.

Programación de la fecha 11 - Liga 1 2022

Así se disputará la próxima jornada del campeonato local. César Vallejo es el club que descansa esta semana.

¿Qué canal transmite la Liga 1 2022?

El encuentro Carlos Stein vs. UTC será el único que no cuente con transmisión por TV. El resto de duelos de esta fecha 11 del Torneo Apertura lo podrás ver a través de las pantallas de Gol Perú.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2022

Jugados 10 fechas del certamen, así marcha la clasificación. El campeón de este Torneo Apertura tendrá un lugar en los play-offs de semifinales para luchar por el título nacional.