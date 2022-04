[GolPerú, En Vivo] Cantolao vs. Alianza Lima: ¿a qué hora y dónde jugarán por la Liga 1?

Cantolao vs. Alianza Lima EN VIVO Y EN DIRECTO, este sábado 22 de abril, desde las 3.30 p. m. por la jornada 11 de la Liga 1 2022. El enfrentamiento tendrá como escenario el Estadio Miguel Grau del Callao y contará con la transmisión de Gol Perú. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación al instante de todos los goles.

Cantolao vs. Alianza Lima: ficha del partido

Apertura 2022 - Fecha 11 Cantolao vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Sábado 23 de abril ¿A qué hora juegan? 3.30 p. m. ¿Dónde juegan? Estadio Miguel Grau ¿Dónde lo transmiten? Gol Perú

Cantolao vs. Alianza Lima: la previa

A recuperar el camino. Luego de la goleada por 4-1 en el Monumental ante Universitario, Alianza Lima espera mantener este impulso con miras al tramo final del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien Carlos Bustos necesita sumar de a tres para seguir en la discusión por los primeros lugares, el argentino también tendrá que enfocarse en su compromiso internacional ante Fortaleza en Brasil. Se espera que el estratega reserve algunos elementos que estuvieron presentes en el clásico.

Por su parte, Cantolao tiene la urgencia de ganar para escapar del fondo de la tabla. El Delfín no tuvo un buen arranque de campaña y solo consiguió cinco puntos en nueve presentaciones. En la fecha anterior igualaron 2-2 en su visita ante UTC de Cajamarca.

Cantolao vs. Alianza Lima: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Cantolao vs. Alianza Lima?

En todo el territorio peruano, el cotejo Cantolao vs. Alianza Lima se disputará a partir de las 3.00 p. m.

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

¿Dónde ver el duelo Cantolao vs. Alianza Lima?

La transmisión del duelo EN VIVO Y EN DIRECTO entre Cantolao vs. Alianza Lima estará a cargo de la señal de GolPerú. Dicha empresa cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los clubes de la primera divisón.

¿Qué canal es GolPerú?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolPerú para que disfrutes del duelo entre Cantolao vs. Alianza Lima por la Liga 1.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Dónde ver Cantolao vs. Alianza Lima por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Cantolao vs. Alianza Lima por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Cantolao vs. Alianza Lima: posibles alineaciones

Ángelo Campos; Renato Rojas, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Jairo Concha, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Edgar Benítez, Cristian Benavente y Hernán Barcos. DT: Carlos Bustos. Cantolao: Christian Limousin, Giancarlo Carmona, Gianmarco Gambetta, José Arón Sánchez, Anthony Quijano, Rodrigo Salinas, Carlos Uribe, Jhamir D’Arrigo, Chase Villanueva, José Mnazaneda y Gabriel Tellas. DT: Carlos Silvestri.

¿Dónde juegan Cantolao vs. Alianza Lima?

El cotejo EN VIVO entre Cantolao vs. Alianza Lima por la fecha 11 de la Liga 1 se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao. Dicho recinto es utilizado para diversos eventos deportivos y cuenta con una capacidad para albergar a más de 17.000 espectadores.