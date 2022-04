Max Verstappen logró la pole para la carrera Sprint en el GP de Emilia-Romaña

Max Verstappen logró la pole para la carrera Sprint del Gran Premio de Emilia-Romaña. El piloto neerlandés de Red Bull alcanzó un tiempo de 1.27:99, y superó a Charles Leclerc de Ferrari (1.28:778) y Lando Norris de McLaren (1.29:131).

“Fue complicado ahí fuera. Estaba muy resbaladizo. Estoy muy satisfecho con la pole position . Es un buen comienzo para el fin de semana”, indicó Verstappen tras la prueba.

Clasificación para la carrera Sprint. Foto: F1.

Tal y como se observa en la imagen, los tiempos de la Q3 fueron más altos que durante la Q2 y Q1, esto es debido a que Kevin Magnussen, Valtteri Bottas y Lando Norris se chocaron por lluvia y provocaron banderas rojas. Aquellos accidentes generaron que se reduzca el tiempo para intentar mejores vueltas durante la clasificación.

Kevin Magnussen (izquierda), Valtteri Bottas (arriba) y Lando Norris (abajo) tuvieron accidente en Imola. Foto: F1.

Lewis Hamilton fue una de las sorpresas de la jornada debido a que quedó decimotercero en la clasificación y no clasificó a la Q3 por segunda vez en la temporada. Su compañero George Russell tampoco tuvo suerte y quedó decimoprimero. Mal inicio para Mercedes.

¿Cómo se corre la carrera Sprint?

Es una carrera de 100 km (21 vueltas) que brinda puntos desde el primero (ocho) al octavo (uno) y define la salida para la carrera del domingo. Tiene una duración entre 25 y 30 minutos y no es obligatoria la parada en boxes.

Programación - GP de Emilia-Romaña

Práctica #2

Sábado 23 de abril

Hora: 5.30 a. m. (hora peruana)

Canales: ESPN y Star Plus.

Prueba Sprint (100 km - 21 vueltas)

Sábado 23 de abril

Hora: 9.30 a. m. (hora peruana)

Canales: ESPN y Star Plus.

Carrera (63 vueltas)

Domingo 24 de abril

Hora: 8.00 a. m. (hora peruana)

Canales: Star Plus.

¿Dónde ver GP de Emilia-Romaña por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del GP de Emilia-Romaña por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.