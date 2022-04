¿A qué hora ver PSG vs. Lens EN VIVO vía ESPN por la jornada 34 de la Ligue 1?

PSG vs. Lens EN VIVO se enfrentan este sábado 23 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la jornada 34 de la Ligue 1 2021-22. El encuentro se disputará en el estadio Parque de los Príncipes, con transmisión de ESPN y Star Plus; pero también puedes seguir la cobertura ONLINE, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación de videos de los goles, a través de La República Deportes.

Todavía faltan cinco fechas para el final de la liga francesa, pero Paris Saint-Germain está a solo un punto de coronarse campeón del certamen. El elenco dirigido por Mauricio Pochettino puede consagrarse este fin de semana cuando reciba al Racing Club de Lens, equipo que lucha por meterse en zona de clasificación a la Europa League.

Con cuatro victorias consecutivas a cuestas, los parisinos se quedaron con la ganas de festejar en su duelo más reciente, en el que goleó 3-0 al Angers, pues Olympique Marsella también ganó. En caso de que el cuadro marsellés no sume en el duelo que le toca, PSG también alcanzaría el campeonato, incluso perdiendo.

PSG vs. Lens: ficha del partido

Partido PSG vs. Lens ¿Cuándo juegan? Sábado 23 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan PSG vs. Lens?

En territorio peruano, el duelo PSG vs. Lens se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

En la primera rueda, el partido entre ambos clubes quedó empatado 1-1. Foto: PSG

¿Qué canal transmite PSG vs. Lens?

En Sudamérica, la transmisión por TV de PSG vs. Lens irá por la señal de ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Star Plus

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Star Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

España: Esport3, tvG2

Francia: Canal+ Décalé, Free.

¿Cómo sintonizar PSG vs. Lens vía ESPN?

Si deseas seguir la transmisión de PSG vs. Lens por la señal de ESPN, estos son los canales que deberás sintonizar según el operador de TV por cable y/o satélite que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver PSG vs. Lens por internet?

Si no quieres perderte la transmisión de PSG vs. Lens por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo suscribirse a Star Plus para ver PSG vs. Lens?

Puedes ver el PSG vs. Lens desde Star Plus ingresando al sitio web www.starplus.com, página oficial de este servicio de streaming. Para, ello inicia sesión con tu usuario y contraseña, o regístrate consignando tus datos personales y eligiendo el plan que mejor se acomode a tus posibilidades.

¿Cuánto cuesta ver PSG vs. Lens con una suscripción de Star Plus?

En los principales países de Latinoamérica donde está disponible, estos son los precios por los que podrás contratar Star Plus y ver PSG vs. Lens:

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes.

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes.

Chile