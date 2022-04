➤ Barcelona vs. Wolfsburgo: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona vs. Wolfsburgo por la ida de semifinales de la UEFA Champions League Femenina hoy, viernes 22 de abril. El duelo iniciará a las 11.45 a. m. (hora peruana) contará con la transmisión de DAZN. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

¿Cómo llega Barcelona ante Wolfsburgo?

El Barza llega como absoluto favorito ante el equipo alemán tras eliminar al Real Madrid en los cuartos de final con un marcador global de 8-3. Además, están invictas en el torneo con ocho triunfos consecutivos y en este primer encuentro jugarán de local en el Camp Nou con casi todas sus estrellas como Alexia Putellas, Jenni hermoso y Caroline Graham Hansen.

Alexia Putellas lleva 29 anotaciones y 16 asistencias en 33 encuentros jugados esta temporada con Barcelona. Foto: FC Barcelona

Sin embargo, la única jugadora que se perderá la llave será Lieke Martens , quien sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha y será baja por cuatro semanas como mínimo. La joven Claudia Pina, de 20 años, no jugó este último fin de semana contra Valencia y será la encargada de reemplazar a la neerlandesa.

¿Cómo llega Wolfsburgo ante Barcelona?

Wolfsburgo tuvo una dura eliminatorias contra Arsenal, en el cual empató a uno en Inglaterra y ganó 2-0 en Alemania. Las Lobas tienen a la goleadora del campeonato en sus filas, Tabea Wassmuth, con nueve anotaciones y llega con racha porque anotó en sus dos últimos cotejos.

Las jugadoras de Wolfsburgo celebrando el pase a semifinales tras deshacerse del Arsenal. Foto: AFP

El conjunto teutón ya no es la potencia de antes, ya que no cuenta con grandes figuras: Pernille Harder fichó por Chelsea; mientras que Caroline Graham, Ingrid Engen y Fridolina Rolfö se fueron al Barcelona. La única sobreviviente es Alexandra Popp, que está en el club germano desde el 2012.

Barcelona vs. Wolfsburgo: ficha del partido

Barcelona vs. Wolfsburgo UEFA Champions League Femenina ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 22 de abril ¿Dónde? Estadio Camp Nou de Barcelona ¿A qué hora? 11.45 a. m. (hora peruana) ¿En qué canal? DAZN y YouTube

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Wolfsburgo por la Champions League Femenina?

Perú: 11.45 a. m.

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

Estados Unidos: 11.45 a. m. (ET) / 8.45 a. m.(PT)

México: 11.45 a. m.

Costa Rica: 10.45 a. m.

Paraguay: 12.45 p. m.

Chile: 12.45 p. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

España: 5.45 p. m.

Italia: 5.45 p. m.

Francia: 5.45 p. m.

Alemania: 5.45 p. m..

¿Dónde ver Barcelona vs. Wolfsburgo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Barcelona vs. Wolfsburgo en Perú: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en España: DAZN

Barcelona vs. Wolfsburgo en Alemania DAZN

Barcelona vs. Wolfsburgo en Argentina: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en Bolivia: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en Brasil: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en Chile: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en Colombia: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en Ecuador: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en Paraguay: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en México: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en Uruguay: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en Venezuela: YouTube

Barcelona vs. Wolfsburgo en Estados Unidos: YouTube

¿Cómo ver Barcelona vs. Wolfsburgo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Barcelona vs. Wolfsburgo por internet, puedes sintonizar el canal de YouTube de DAZN, servicio gratis por internet en el que podrás acceder a todos los partidos de la Champions League Femenina. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Barcelona vs. Wolfsburgo: alineaciones probables

FC Barcelona : Paños; Marta Torrejón, Paredes, Mapi León, Rolfö; Bonmatí, Guijarro, Alexia; Graham Hansen, Hermoso y Pina.

Wolfsburg : Schult; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Popp, Lattwein; Huth, Roord, Jónsdóttir; y Wassmuth.

¿Dónde se jugará el partido de Barcelona vs. Wolfsburgo?

El lugar donde se disputará el Barcelona vs. Wolfsburgo por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League Femenina es el Estadio Camp Nou, ubicado en la ciudad de Barcelona, región de Cataluña, España.