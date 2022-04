Manchester United vs. Arsenal: los pagos de las casas de apuestas por la Premier League

Manchester United vs. Arsenal miden fuerzas este sábado 23 de abril por la trigésima cuarta jornada de la Premier League. Los dirigidos por Ralf Rangnick -con Cristiano Ronaldo de nuevo en el equipo tras el sensible fallecimiento de su bebé- tienen el objetivo de ganar para no salir de la lucha por un cupo de la Champions League 2022-2023.

Los gunners parten con ventaja, ya que tienen tres puntos más que el United, pero no se confían y saldrán por la victoria. Conoce acá los pagos de las apostadoras.

Manchester United vs. Arsenal: pronósticos de casas de apuestas

Betsson: gana Manchester United (3,45) | empate (3,55) | gana Arsenal (2,12)

Inkabet: gana Manchester United (3,50) | empate (3,50) | gana Arsenal (2,10)

Doradobet: gana Manchester United (3,50) | empate (3,50) | gana Arsenal (2,10)

Meridianbet: gana Manchester United (3,43) | empate (3,48) | gana Arsenal (2,14)

Te Apuesto: gana Manchester United (3,45) | empate (3,50) | gana Arsenal (2,11).

Manchester United vs. Arsenal: horario y canal

El compromiso entre Manchester United vs. Arsenal está pactado para las 6.30 a. m. (hora peruana) y se podrá ver en vivo por la señal de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir las incidencias del encuentro por la web de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido Manchester United vs. Arsenal?

El partido entre Manchester United vs. Arsenal por la Premier League 2021-2022 se llevará a cabo en el Emirates Stadium, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para más de 60.000 personas.