Universitario de Deportes: el camino equivocado

Por Mariano López V.

Momentos de tensión se vivieron ayer por la mañana en Campo Mar, el centro de entrenamiento de Universitario de Deportes. Mientras los jugadores se alistaban para la práctica matutina, un grupo nutrido de barristas (entre 40 y 50, aproximadamente) ingresaron a las instalaciones merengues para increparlos por la goleada sufrida el fin de semana pasado en el Monumental a manos de Alianza Lima, su clásico rival.

Para empezar, el encuentro entre barristas y líderes del equipo sí estaba pactado para horas de la mañana. Lo acordado, desde el martes por la noche, era solo conversar, todo en buenos términos, cosa que nunca ocurrió. Al contrario, la ‘reunión’ empezó tensa y escaló hasta llegar a los insultos, amenazas y agresiones hacia los jugadores de más bajo rendimiento en el clásico. ¿Quiénes fueron los apuntados? Hernán Novick, Federico Alonso y Ángel Cayetano, tres extranjeros (uruguayos) llamados a marcar la diferencia. José Carvallo y Aldo Corzo también habrían participado en la discusión. El altercado duró menos de cinco minutos y el cuadro crema continuó sus trabajos con normalidad.

En horas de la tarde, tras dirigir su segundo entrenamiento como director técnico interino de la ‘U’, Jorge Araujo habló de manera escueta sobre los lamentables hechos ocurridos en Campo Mar. “No tengo la información exacta sobre lo que pasó en Campo Mar. Lo más importante es el compromiso de los jugadores para el fin de semana. Lo que pasó escapa de lo que es fútbol. Lo importante es la salud y bienestar de las personas. No he pedido el cambio de sede de entrenamiento. Lo que pasó no es una situación para darle importancia”, declaró ‘Coco’ ante los micrófonos de ‘Fútbol como cancha’. Su equipo enfrentará este domingo (3:30 p.m.) a Sport Boys en el Monumental de Ate, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

“La FPF debe regular estas conductas”

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap, mostró su preocupación por lo ocurrido, teniendo en cuenta que Boys y Stein ya pasaron por situaciones similares este año. “Los clubes deben dar mayor seguridad y la FPF dictar normas que regulen este tipo de conductas. Podría ser con pérdida de puntos”, le aseguró a Ovación.