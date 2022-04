¿Por qué Harry Maguire, el defensa más caro de la historia, es ‘troleado’ cada fin de semana?

Harry Maguire no atraviesa por el mejor momento de su carrera. El defensa y capitán del Manchester United es centro de críticas por toda la afición, además de ser abucheado cada vez que los diablos rojos juegan de local. Asimismo, los cibernautas no se apiadan de él y siempre que pueden le hacen memes, ¿por qué ocurre esto?

La respuesta es bastante evidente y es que el futbolista inglés ha tenido malos partidos con los diablos rojos , desde autogoles hasta quitarle el balón a sus compañeros. El exjugador del Leicester City no logra concretar un encuentro sin cometer estos errores; incluso colmó la paciencia de Paul Pogba tras generarle un corte en la cabeza.

Esto genera desesperación en toda la fanaticada del conjunto inglés, puesto a que Maguire llegó al equipo como el defensor más caro en la historia del fútbol, con un valor de 88 millones. Esto supera el traspaso de Virgil Van Dijk al Liverpool FC. Sin embargo, el nivel mostrado es incluso inexplicable luego de tener dos buenas temporadas con los colores del Leicester.

¿Qué dice Maguire sobre las críticas?

Maguire habló con los medios ingleses sobre su mal momento. “Por supuesto que diría que esta temporada he tenido malos partidos. Pero no estaría jugando cada partido en el once inicial del Manchester United si estuviera jugando mal cada partido o no estuviera jugando lo suficientemente bien. Hay una razón por la que los dos entrenadores (Ole y Ralf) me han puesto en el XI inicial cada partido, por lo que le aportó al equipo, por lo que le doy al once inicial”, dijo en declaraciones recogidas por Bitbol.

Además, agregó: “Pero también entiendo que soy el capitán de este club, costé mucho dinero y, cuando las cosas no están bien, cuando estamos recibiendo muchos goles, voy a ser criticado”.

En febrero, el central inglés entró en discusiones con Cristiano Ronaldo por la cinta de capitán, puesto que el portugués quería “quitarle presión” al zaguero por la ola de críticas. No obstante, este último nunca aceptó entregarla, según dio a conocer el diario MARCA.

Bromas de la afición del United hacia Maguire

Meme hacia Harry Maguire. Foto: difusión