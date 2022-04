Lleno de figuras: los exjugadores y campeones nacionales que disputaron la liga de Del Portal

Se mantienen vigentes. Las finales de la Superliga Fútbol 7 despertaron mucha expectativa entre los fanáticos del balompié peruano. Este singular evento, que reunió a varios históricos exfutbolistas, llamó la atención de los hinchas por la calidad de los participantes.

El torneo organizado por el periodista Óscar del Portal permitió observar a muchos exjugadores de instituciones como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario. Asimismo, estuvieron presentes deportistas que lograron consagrarse campeones en más de una ocasión.

El equipo de Reiner Torres logró alzarse con el preciado trofeo. Foto: Omar Coca/URPI-LR

El ganador del certamen, EmbajadUr Crema, es uno de los que mejor espectáculo dio. El conjunto merengue se encuentra conformado por elementos como Donny Neyra, Rainer Torres y Carlos Orejuela. El ‘Motorcito’ tuvo una exitosa carrera y levantó el título nacional con Sporting Cristal (2005), Universitario (2009 Y 2013) y Melgar (2015).

Revive el gol de Donny Neyra en el clásico de la Superliga

En el caso del compadre, uno de los integrantes que más resaltó fue Kohji Aparicio. Si bien estuvo más relacionado a la organización, muchos lo recuerdan por ser canterano de Alianza Lima y consagrarse en la temporada 2001.

Otro de los animadores del evento fue Sporting. En esta escuadra se pudo apreciar a los conocidos Carlos Lobatón, Walter Vílchez y Erick Delgado. Los rimenses fueron de los que mejor rendimiento mostraron y llegaron a disputar las semifinales.

El que mejor palmarés tiene es ‘Loba’. El exmediocampista cosechó cinco trofeos con el club de sus amores (2005, 2012, 2014, 2016 y 2018); además, supo ser ganador de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con Cienciano. Por su parte, el ‘Loco’ consiguió tres títulos con los rimenses, mientras que el ‘Apache’ cuenta con cinco distinciones (tres con los blanquiazules y dos con los celestes).

Carlos Lobatón fue capitán de Sporting Cristal. | Foto: GLR

Cabe resaltar que Once Machos también cuenta con un campeón nacional. Pese a ser un plantel integrado por actores y personajes afines a Aldo Miyashiro, Óscar del Portal tuvo un breve paso por la primera división y obtuvo el campeonato del 2002 bajo las órdenes del brasileño Paulo Autuori.

¿Qué equipos participaron en la Superliga Fútbol 7?

Once Machos

EmbajadUr Crema

Poetas

Sporting

Alianza

Sport Callao

Academia

¿Quién ganó la Superliga Fútbol 7?