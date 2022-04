Djokovic sobre la ausencia de tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon: “Es una locura”

Novak Djokovic venció 2 sets a 1 este jueves a su compatriota Miomir Kecmanovic y clasificó a las semifinales del ATP 250 de Belgrado, certamen que ha ganado en tres ocasiones. Sin embargo, lo más importante fueron sus declaraciones sobre el próximo torneo Grand Slam de la temporada, Wimbledon.

El deportista serbio se pronunció acerca de algunas normas del campeonato británico, ya que a los tenistas rusos y bielorrusos se les prohibió competir dado la invasión de Rusia a Ucrania y el apoyo del presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, al mandatario Vladimir Putin. Asimismo, dejó en claro que está en contra de todas las guerras.

Novak Djokovic ha ganado 6 veces el Torneo de Wimbledon. Foto: EFE

El popular Nole recalcó que él mismo es producto de la guerra y que conoce lo traumante y dañino que es para cualquier persona que lo experimente. Pese a ello, se mostró en contra de las decisiones de las autoridades británicas por mezclar los temas políticos con los deportivos .

“Siempre condenaré la guerra, nunca apoyaré la guerra siendo yo mismo un hijo de la guerra. Sé el trauma emocional que deja. En Serbia, todos sabemos lo que pasó en 1999. En los Balcanes hemos tenido muchas guerras en la historia reciente”, declaró Djokovic en rueda de prensa.

Novak Djokovic no pudo participar en el Abierto de Australia por no estar vacunado. Foto: AFP