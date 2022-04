[EN VIVO] Cienciano vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora ver partido por la Liga 1 vía Gol Perú?

MIRA AQUÍ EN VIVO Cienciano vs. Sporting Cristal. Ambos equipos se enfrentarán por lafecha 11 de la Liga 1 2022 este viernes 22 de abril. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Gol Perú. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Cienciano vs. Sporting Cristal: pronóstico

Cienciano llega a este duelo con el ánimo al tope, ya que es el líder de la Liga 1, junto a Sport Huancayo, con 21 unidades. El cuadro imperial alcanzó la punta del fútbol peruano tras superar en la fecha anterior a Carlos Manucci. Los dirigidos por Gerardo Ameli viene de conseguir cuatro victorias consecutivas, por lo que el cuadro rimense no la tendrá nada fácil.

Por su parte, Sporting Cristal viene en una campaña irregular, ya que también viene disputando la Libertadores. La jornada pasada se volvió a encontrar con el triunfo luego de perder tres veces consecutivas (dos por Copa Libertadores). Los dirgidos por Roberto Mosquera se quedaron con el triunfo ante Deportivo Municipal en un partidazo que contó con 10 goles (6-4).

Cienciano vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Cienciano vs Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Viernes 22 de abril ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Inca Garcilaso de la Vega ¿En qué canal? Gol Perú

Cienciano vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Cienciano: Miguel Vargas; Josué Estrada, Carlos Beltrán, Luciano Recalde, Ayrthon Quintana; Paolo Fuentes, Ángel Romero, Mathías Carpio; Fernando Guerrero, Adrián Ugarriza, Kevin Sandoval.

Sporting Cristal: Solís; Lora, Merlo, Lutiger, Loyola; Távara, Pretell, Hohberg; Avila, Grimaldo y Pacheco.

¿A qué hora ver Cienciano vs. Sporting Cristal EN VIVO?

El compromiso entre Cienciano vs. Sporting Cristal se llevará a cabo a partir de la 7.00 p. m. en todo el territorio peruano.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Sporting Cristal EN VIVO?

La señal encargada de televisar el Cienciano vs. Sporting Cristal EN VIVO será Gol Perú, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de partidos de la Liga 1 2022.

¿Dónde ver Cienciano vs. Sporting Cristal por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Cienciano vs. Sporting Cristal por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Cienciano vs. Sporting Cristal: historial