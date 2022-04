[EN VIVO] Emelec vs. Cumbayá: hora y canal del partido por la LigaPro de Ecuador 2022

Emelec vs. Cumbayá se enfrentan EN VIVO este jueves 21 de abril a las 6 p.m. (hora peruana) por la fecha 9 de la LigaPro de Ecuador 2022. Este duelo se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa y será transmitido por la señal de GolTV y Star Plus. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Partido Emelec vs. Cumbayá ¿Cuándo juegan? El jueves 21 de abril ¿A qué hora juegan? 6 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? GolTV y Star Plus ¿Dónde juegan? Estadio Olímpico Atahualpa

Emelec vs. Cumbayá: posibles alineaciones

Emelec: Ortiz; Caicedo, Leguizamón, Guevara, Rodríguez; Carabalí, Arroyo, Rodríguez, Rojas; Cevallos y Cabeza.

Cumbayá: Pucheta; Paredes, Cifuentes, Cepeda, Suarez; Díaz, Bone, Hidalgo, Morales; Delgado y Monges.

¿A qué hora juegan Emelec vs. Cumbayá?

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Emelec vs. Cumbayá?

El partido entre Emelec vs. Cumbayá será transmitido por la señal de GolTV para todo Latinoamérica. Además, puedes ver el cotejo a través de la plataforma de streaming de Star Plus.

¿Qué canal es GOLTV en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Emelec vs. Cumbayá EN VIVO vía GOLTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Emelec vs. Cumbayá?

Para acceder a Star Plus para ver el Emelec vs. Cumbayá, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Emelec vs. Cumbayá?

El partido Emelec vs. Cumbayá se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador.