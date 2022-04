‘Checho’ Ibarra sobre el ‘Cuto’ Guadalupe: Nos queríamos agarrar a trompadas

Sergio el ‘Checho’ Ibarra es bastante recordado en nuestro país no solo por ser el goleador histórico de la Liga 1, sino también por los distintos momentos que dejó durante su etapa como futbolista. El delantero argentino tiene muchas historias en Perú, como cuando fue entrenador y jugador de Cienciano, sus festejos de gol imitando a un anciano con bastón o sus afortunados goles, que dejaron impactados a más de uno.

A todo esto se le suma una historia que tiene con Luis ‘Cuto’ Guadalupe, otro de los personajes más queridos del balompié nacional. Durante una entrevista para “Tanke como cancha”, el ahora presentador de televisión reveló que no se llevaba nada bien con el retirado defensa central.

“ Yo, con el que peleaba siempre y me quería agarrar a trompadas afuera era con ‘Cuto’ Guadalupe . Con ‘Cuto’ nos odiábamos, nos odiábamos mal. Nos veíamos, entraba a la cancha a jugar contra él y ya sabía lo que venía. Hablaba mucho, te chocaba mal, no lo hacía por hacer daño, pero por su forma de jugar te golpeaba con los brazos y no le cobraban nada”, dijo.

Posteriormente, reveló que lograron resolver sus diferencias cuando coincidieron en Juan Aurich. “Cuando estaba en el medio del campo, antes de sacar, lo miraba y él me miraba. Ya nos estábamos insultando. Así estábamos y peleábamos, nos decíamos de todo. Hasta que después fuimos compañeros en Juan Aurich, en 2009. Es un tipazo”. añadió.

Trayectoria del ‘Checho’

Sergio Ibarra llegó al fútbol peruano en 1992 para jugar con el Ciclista Lima; a partir de ahí comenzaría su legado en el fútbol peruano. Así, registra 274 goles en la Primera División de Perú.

Equipos por los que jugó