Al equipo de un peruano: club de la Major League Soccer estaría interesado en Gareth Bale

Es una leyenda del Real Madrid, pero en los últimas temporadas no ha sido bien recibido por la afición blanca. Ese es el presente de Gareth Bale, quien este 30 de junio concluye su contrato tras nueve años siendo parte de la institución madrileña. Si bien su futuro es un misterio, el delantero galés estaría en la mira de un equipo de los Estados Unidos.

Según Steven Goff, periodista deportivo del diario The Washington Post, DC United, escuadra donde milita Edison Flores , estaría interesado en el exjugador del Tottenham. “El club está en conversaciones con los representantes de Gareth Bale sobre mudarse a la MLS”, indica.

Gareth Bale llegó al Real Madrid en la temporada 2013-2014. Foto: composición/ AFP

El comunicador también señala que no es la primera vez que hay una conversación entre el jugador británico y el club de la capital estadounidense. “De hecho, hablaron hace meses, pero no fueron a ninguna parte. Actualmente, las partes intercambian propuestas, pero no está claro si se acelerará”, manifestó.

Asimismo, Goff detalla que el tetracampeón americano estaría dispuesto a pagarle a Bale más de lo que pagó por Wayne Rooney en el 2018 . “Ciertamente parece muy descabellado, pero tal vez le da algo de esperanza para DCU, dado que las conversaciones se han reanudado después de una larga pausa”, concluyó.

A pesar de no jugar mucho con la escuadra merengue, el ‘expreso de Cardiff’ es uno de los más pagados del Madrid. Es por ello que, para jugar con otro equipo, deberá bajar sus pretensiones salariales, ya que su paga sería casi imposible para cualquier club del mundo.