Joven defensa peruano fue convocado por la selección sub 20 de Estados Unidos

Quembol Guadalupe, actual jugador del Orlando City de la Major League Soccer (MLS), fue convocado para la selección sub 20 de Estados Unidos. El defensa de 17 años concentrará con los ‘yankees’ del 22 de abril al 1 de mayo. El sobrino del popular ‘Cuto’ mostró su alegría de formar parte de este equipo en sus redes sociales.

Publicación de Guadalupe. Foto: Instagram

Sin embargo, esta no es la primera vez que vestirá los colores del país norteamericano, ya que hace unos días se supo que también fue llamado para la sub 19. En una entrevista para La República a inicios de año, el futbolista del Orlando City manifestó su interés de vestir la Blanquirroja y la coloco por delante de Estados Unidos. Esto aún es posible, pues solo se trata de un llamado a las menores y no a la selección mayor.

Lista de convocados de Estados Unidos Sub 20

Lista de convocados. Foto: web de la selección de Estados Unidos

¿Jugó por la selección peruana?

Sí, el defensa logró ser llamado por la Sub 15, donde jugó 12 encuentros y marcó un gol, y para la Sub 17; sin embargo, las competiciones se cancelaron debido a la pandemia de la COVID-19. Aparte, formó parte del grupo de ‘sparrings’ que trabaja con la selección mayor.

¿Cómo es el juego de Quembol Guadalupe?

Para La República, el también primo de Jefferson Farfán detalló su estilo de juego. “Me considero un central que aporta mucho al equipo en ataque. Un defensa que tiene mucha proyección, salida de juego, pases largos; tengo profundidad, ruptura de línea, buenos cruces, rápido, fuerte, juego aéreo . Me considero un central bien agresivo”.

Su relación con Pedro Gallese

El zaguero también reveló que mantiene una buena relación con el portero de la selección peruana. “Pedro (Gallese) es una gran ayuda para mí allá en Orlando desde que llegué, para acoplarme al grupo, a la pretemporada del primer equipo, que es una parte fundamental”, agregó.

Su intención de jugar por Perú

Guadalupe resaltó el cariño que siente por nuestro país. “Perú para mí es todo. Sin haber nacido acá siento que soy peruano de corazón. Mi familia, tengo todo acá en Perú”.