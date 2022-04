¿Cómo ver por Roja Directa el Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO?

El cotejo que tendrán Real Madrid vs. Osasuna por Roja Directa podría representar el partido que consolidará el liderazgo del equipo merengue en la Liga Española. Dicho compromiso está pactado para este miércoles 20 de abril a las 2.30 p. m. (hora peruana, 9.30 p. m. hora española) en el estadio El Sadar, por lo que la escuadra del Osasuna será local en la presente ocasión. Los madridistas no pierden la ilusión de poder campeonar en la Liga de 2021-2022, y también de poder conquistar la Champions League. En tanto, cesan los rumores de una posible llegada de Kylian Mbappé a la próxima temporada.

Conoce más información acerca de este compromiso, como los horarios, los canales de transmisión, las alineaciones, así como las maneras de seguir el MINUTO A MINUTO de esta contienda EN VIVO ONLINE GRATIS.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Osasuna?

Osasuna vs. Real Madrid se verán las caras por LaLiga desde las 2.30 p. m. en el estadio El Sadar. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 2.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos (ET): 3.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Osasuna?

Para Sudamérica, el canal ESPN 3 será la señal por la cual se verá el Osasuna vs. Real Madrid. Si no quieres perderte la transmisión, sintoniza los siguientes canales:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Osasuna vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Osasuna en Roja directa?

Sigue estos pasos para poder seguir este compromiso por Roja Directa:

Ingresa a rojadirectaenvivo.club

En la lista de cotejos busca Real Madrid vs. Osasuna

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Roja Directa online está disponible para dispositivos de escritorio y móviles de manera gratuita. Solo debes ingresar a rojadirectaenvivo.club y tener una señal de internet lo suficientemente estable para evitar los cortes.

Alineación posible de Real Madrid vs. Osasuna