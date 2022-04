¿Quiénes son los Once Machos? Así fue el camino del club de Miyashiro para llegar a la semifinal

El torneo de la Superliga Fútbol 7 se encuentra en sus instancias finales y este miércoles 20 de abril se conocerá al campeón. Solo quedan cuatro equipos y uno de ellos es Once Machos, agrupación que tiene como sus principales figuras a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. El rival a enfrentar es Poetas, conjunto que se encuentra invicto.

¿Quiénes son los Once Machos? Este es un club que nació en una película, donde el drama retrató los esfuerzos de un equipo amateur de fútbol para no perder su hogar y recuperar a sus hijos. En octubre de 2021, Aldo Miyashiro decidió presentar oficialmente a Once Machos FC.

Algunos de sus principales jugadores son: Víctor Hugo Dávila, André Silva, Yaco Eskenazi, Luigi Monteghirfo, Pedro Sánchez, Martín Arredondo, Gilberto Nué, Andrés Salas, Nicolás Valdez, César Seijas y Junior Silva. Además, eventualmente invitan a exjugadores como Luis ‘Cuto’ Guadalupe y Andy Pando (goleador del equipo).

Fase de grupos

La escuadra blanca cayó en el Grupo B junto con la Academia y Sport Callao . Su primer encuentro fue ante los exjugadores de Deportivo Municipal y lograron ganar sin problemas. El resultado terminó en una abultada goleada por 7-3.

Once Machos derrotó 2-0 a Sport Callao con un tanto de Andy Pando y un golazo de Óscar del Portal de media cancha. De esa forma, el conjunto, liderado por Aldo Miyashiro, clasificó a cuartos de final con seis puntos, nueve goles anotados y solo les marcaron tres.

Cuartos de final

El último lunes 18 de abril, el equipo conformado por actores y periodistas empató 4-4 frente a Sporting. El encuentro se definió a través de los doce pasos, en ese sentido, Once Machos se impuso por 3-2 sobre los celestes y clasificó a las semifinales.

Victoria de Once Machos. Foto: captura de Instagram @superligafutbol7

¿Cuándo se juegan las semifinales y la final de la Superliga Fútbol 7?

Las instancias finales del torneo se disputarán este miércoles 20 de abril a las 7.00 p. m. en el Coliseo Aldo Chamochumbi de Magdalena. Las entradas tienen un costo de 20 soles y se adquieren en las afueras del recinto deportivo. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

Once Machos vs. Poetas .

Sporting vs. EmbajadUr.

Semifinal. Foto: captura de Instagram @superligafutbol7

¿Dónde ver la final Superliga Fútbol 7?

Todos los encuentros podrás seguirlos en Movistar Deportes, canal exclusivo de la señal Movistar (03 y 703 en HD). También podrás seguirlo online gratis en la aplicación de streaming Movistar Play.