Nuevos audios revelan que Piqué pidió ir a los Juegos Olímpicos con la selección

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué no sale del ojo de la tormenta tras los audios que publicó el medio El Confidencial en España. A las polémicas conversaciones que tuvo con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre el proyecto de la Supercopa en Arabia Saudita, se suman nuevas revelaciones.

El mismo portal ahora dio a conocer que el zaguero solicitó que Rubiales interceda para que pueda jugar en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 con la selección española sub-23. Vale recordar que en la competencia se permite a tres futbolistas fuera del rango de edad. Al respecto, Piqué pidió mucha cautela sobre su pedido.

“Esta me la tienes que hacer, ‘Rubi’. Lo tienes que conseguir. La tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster (Luis de la Fuente, entrenador de la sub-21 de España) cuando acaben en setiembre o cuando sea; cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él”, comenzó el futbolista.

“A ver cómo lo podíamos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece? ”, insistió el culé. Rubiales le respondió: “Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto, y el míster, si él confía, quiere y tira, yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta”.

Gerard Piqué es propietario de la empresa Kosmos, la cual se dedica a la organización de diversas competiciones deportivas. Fotos: EFE

Luego, en marzo volvieron a conversar del asunto: “‘Rubi’, si mañana hablas con el entrenador de la sub-21, que sea superconfidencial. Si esto se filtra, va a haber otros jugadores que van a querer ir, y para él va a ser un problema también, así que coméntale, que quede entre los tres y que si algún día quiere hablar, yo voy a Madrid un momento”.

Después, el jefe de la RFEF le menciona: “‘Geri’, hablé hoy con De la Fuente, y me ha dicho que si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que al día siguiente te recibe, habla contigo o va él. No he querido presionarle”.

Sergio Ramos también quería ir a Tokyo 2020

Cuando se conoció que Ramos también quería ser parte del equipo en los Juegos Olímpico, Piqué le pregunto a Rubiales si sabía de eso, este le responde que no. Días después, el presidente de la Federación señala: “Esto que me dijiste de Sergio me huele a que es verdad, me han dicho que quiere hablar conmigo. Te contaré”.

Sergio Ramos debutó con la selección española en marzo del 2005. Foto: AFP

El jugador mencionó que “eso de meter presión es mucho de su estilo”, comentario que Rubiales suscribió sobre lo que habló con Ramos “Contesté que yo no entro en decisiones deportivas” .

Finalmente, ni Ramos ni Piqué formaron parte de la delegación española que quedó subcampeona ante Brasil en Tokyo 2020. En vez de ellos, fueron Dani Ceballos, Marco Asensio y Mikel Merino,