Superliga Fútbol 7: Once Machos de Aldo y Óscar del Portal juegan por la final, fecha y horarios

¿A qué hora es la final Superliga Fútbol 7? Acá podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO los diversos encuentros, entre los que resaltan el Once Machos vs. Poetas, con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, así como también el duelo entre Sporting vs. EmbajadUr Crema de Carlos Lobatón y Reiner Torres . Todo empezará desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Coliseo Aldo Chamochumbi.

Todos los encuentros de la Superliga Fútbol 7 podrán ser vistos a través de Movistar Deportes, canal exclusivo de la señal Movistar. Así como también a través de la aplicación de streaming Movistar Play.

¿A qué hora es la final Superliga Fútbol 7?

La Superliga Stars llegará a su final este miércoles 20 de abril con tres infartantes encuentros. Todo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Coliseo Aldo Chamochumbi.

El primer duelo será el Once Machos vs. Poetas.

El segundo cotejo estará protagonizado por Sporting vs. EmbajadUr Crema.

Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán entre sí para definir al campeón de la Superliga Fútbol 7.

¿Dónde ver la final Superliga Fútbol 7?

Todos los encuentros podrás seguirlos en Movistar Deportes, canal exclusivo de la señal Movistar (03 y 703 en HD). También podrás seguirlo online gratis en la aplicación de streaming Movistar Play. Recuerda que tendrás todos los incidentes en la web de La República Deportes.

¿Cuánto están las entradas?

Si deseas ver los duelos EN VIVO y EN DIRECTO entre Once Machos vs. Poetas y Sporting vs. EmbajadUr Crema deberás adquirir tus entradas en la boletería del coliseo a tan solo 20 soles.

¿Dónde van a jugar?

Los partidos entre Once Machos vs. Poetas y Sporting vs. EmbajadUr Crema se jugarán en el Coliseo Aldo Chamochumbi.