¿A qué hora juegan Chelsea vs. Arsenal EN VIVO por la Premier League?

Chelsea vs. Arsenal EN VIVO se miden desde la 1.45 p. m. (hora peruana) en el estadio Stamford Bridge por la reprogramación de la fecha 25 en la Premier League 2021-22. La transmisión del cotejo estará a cargo de Star Plus, pero también lo puedes seguir a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de goles e incidencias de este y otros partidos de hoy.

Chelsea vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 20 de abril ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Stamford Bridge ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Arsenal?

En Perú, el cotejo Chelsea vs. Arsenal se podrá seguir a partir de la 1.45 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Uno de los cotejos pendientes en esta recta final de la Premier League 2021-22 será el que sostengan Chelsea vs. Arsenal por uno de los derbis de Londres. El cuadro blue, tercero en la tabla de posiciones, quiere consolidar su buena ubicación para conservar su cupo de la próxima Champions League, mientras que los gunners tratarán de meterse entre los cuatro primero para obtener también su plaza al torneo continental.

Fuera ya de la Liga de Campeones y tras caer en la llave ante Real Madrid, al equipo de Thomas Tuchel únicamente le resta luchar por la FA Cup, a cuya final acaba de clasificar tras dejar en el camino al Crystal Palace. Ruben Loftus-Cheek y Mason Mount convirtieron los goles de la victoria 2-0 en aquel cotejo.

Por su parte, el cuadro de Mikel Arteta viene de sufrir un revés luego de caer 1-0 en la visita al Southampton, su tercera derrota consecutiva en la liga inglesa. El elenco capitalino lleva un mes sin ganar en el torneo doméstico, racha que busca cortar con este encuentro.

Chelsea y Arsenal volverán a enfrentarse casi ocho meses después de su último cruce, cuando los primeros vencieron a domicilio a sus rivales por 2-0. Por la Premier, su historial es parejo, con dos triunfos para cada uno y un empate en los cinco últimos juegos entre sí.

¿Qué canal transmite Chelsea vs. Arsenal?

En Sudamérica, no se habilitó la opción de transmisión televisiva vía cable y/o satélite para el encuentro Chelsea vs. Arsenal.

¿Dónde ver Chelsea vs. Arsenal por internet?

Si no quieres perderte el Chelsea vs. Arsenal por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming donde podrás disfrutar de partidos en diversas competencias de Sudamérica y Europa. En caso de que no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Chelsea vs. Arsenal

Arsenal 0-2 Chelsea | 22.08.21

Arsenal 1-2 Chelsea | 01.08.21

Chelsea 0-1 Arsenal | 12.05.21

Arsenal 3-1 Chelsea | 26.11.20

Arsenal 2-1 Chelsea | 01.08.20.

Alineaciones probables de Chelsea vs. Arsenal

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; James, Loftus-Cheek, Kante, Alonso; Montar; Havertz, Werner.

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tavares; Lokonga, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Martinelli.

¿Dónde juegan Chelsea vs. Arsenal?

El escenario de este compromiso será el estadio Stamford Bridge, recinto deportivo ubicado en Londres, propiedad del Chelsea Football Club.