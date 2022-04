➤ Barcelona SC vs. Gualaceo: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Barcelona SC vs. Gualaceo EN VIVO se enfrentan HOY, 20 de abril, por la novena jornada de la Liga Pro de Ecuador a partir de las 8.00 p. m. en horario peruano y ecuatoriano. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo y contará con la transmisión de Gol TV y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Barcelona SC vs. Gualaceo: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Gualaceo ¿Cuándo juegan? HOY, miércoles 20 de abril ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora Perú y Ecuador) ¿Dónde? Estadio Monumental Isidro Romero Carbo ¿En qué canal? GolTV y Star Plus

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Gualaceo?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. Gualaceo?

GolTV y Star Plus serán las señales encargadas de transmitir EN VIVO el encuentro por la liga ecuatoriana. Revisa los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Gualaceo EN VIVO vía GOLTV en Perú?

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

Barcelona SC vs. Gualaceo: ¿qué canal es GOLTV en Ecuador?

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Gualaceo?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Gualaceo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Gualaceo ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Barcelona SC vs. Gualaceo de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. Gualaceo?

El Barcelona SC vs. Gualaceo se disputará en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de la ciudad de Guayaquil.