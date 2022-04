Real Sociedad vs. Barcelona vía DirecTV Sports: ¿cómo y a qué hora ver partido por LaLiga?

Ver Real Sociedad vs. Barcelona EN VIVO y DIRECTO este martes 5 de abril por la fecha 33 de LaLiga Santander 2021-2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Reale Arena de la ciudad de San Sebastián, España.

El partido de hoy será trasmitido por la señal de DirecTV Sports. También habrá una cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias de la liga española.

Real Sociedad vs. Barcelona: historial de últimos partidos

Real Sociedad vs. FC Barcelona: ficha del partido

Partido Real Sociedad vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Jueves 21 de abril ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Reale Arena ¿En qué canal? DirecTV Sports

Real Sociedad vs. Barcelona: posibles alineaciones

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Rafinha; Januzaj, Sorloth e Isak.

Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Rafinha; Januzaj, Sorloth e Isak. FC Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Dembélé, Ferran y Aubameyang.

¿A qué hora juegan Real Sociedad vs. Barcelona?

Real Sociedad vs. Barcelona se verán las caras por el fútbol español desde la 2.30 p. m. en las instalaciones del Estadio Reale Arena este jueves 21 de abril. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 2.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay: 3.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.30 p. m.

¿En qué canal VER EN VIVO Real Sociedad vs. Barcelona por DirecTV Sports?

Perú: directvsports.com, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports App

Argentina: directvsports.com, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, directvsports.com, DIRECTV Sports App

Colombia: directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere

Uruguay: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, directvsports.com, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Cómo ver DirecTV Sports en Sudamérica?

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Sociedad vs. Barcelona ONLINE por DirecTV Sports?

Si quieres ver Real Sociedad vs. Barcelona por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura GRATIS ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go Seleccione la opción descargar e instálalo Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder, entra a www.directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Real Sociedad vs. Barcelona?

El encuentro entre Real Sociedad vs. Barcelona se jugará en el Estadio Municipal de Anoeta. Este complejo deportivo se ubica en la ciudad de San Sebastián, fue inaugurado el 13 de agosto de 1993 y tiene capacidad para albergar hasta 39.500 espectadores.