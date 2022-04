¿Qué canal transmite el partido Celta de Vigo vs. Getafe por LaLiga Santander?

Celta de Vigo vs. Getafe se juega este miércoles 20 de abril por la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander 2021-2022. El encuentro será en el Estadio de Balaídos y está pactado para la 1.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del compromiso, las alineaciones confirmadas, las incidencias, todos los goles, así como los partidos de hoy.

Celta de Vigo vs. Getafe: ficha del partido

LaLiga - Fecha 33 Celta de Vigo vs. Getafe ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 20 de abril de 2022 ¿A qué hora juegan? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio de Balaídos ¿Dónde lo transmiten? DirecTV Sports

Horario del partido de Celta de Vigo vs. Getafe

En todo el territorio peruano, el cotejo Celta de Vigo vs. Getafe se disputará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

México: 12.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

¿Qué canal transmite Celta de Vigo vs. Getafe?

La señal encargada de televisar el encuentro Celta de Vigo vs. Getafe será DirecTV Sports en territorio peruano.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Getafe ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Celta de Vigo vs. Getafe por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Celta de Vigo vs. Getafe: alineaciones probables

Celta de Vigo: Dituro; Kevin, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas, Mina o Galhardo. DT: Eduardo Coudet.

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Villar o Florentino Luis, Maksimovic, Oscar Rodríguez; Sandro, Enes Unal. DT: Quique Sánchez Flores.

¿Dónde juegan Celta de Vigo vs. Getafe?

El partido entre Celta de Vigo vs. Getafe por LaLiga Santander 2021-2022 se llevará a cabo en el estadio Balaídos, ubicado en Pontevedra, España. El mencionado recinto deportivo tiene una capacidad de aforo para 29.000 personas.

Celta de Vigo vs. Getafe: pronóstico de casas de apuestas

Betsson: gana Celta de Vigo (2,18) | empate (3,05) | gana Getafe (3,70)

Inkabet: gana Celta de Vigo (2,20) | empate (3,00) | gana Getafe (3,80)

Doradobet: gana Celta de Vigo (2,20) | empate (3,14) | gana Getafe (3,75)

Meridianbet: gana Celta de Vigo (2,24) | empate (3,13) | gana Getafe (3,58)

Te Apuesto: gana Celta de Vigo (2,11) | empate (2,90) | gana Getafe (3,50).

