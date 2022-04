Duras críticas sobre James por darle las condolencias a CR7 y no a la familia de Rincón

Luego de la eliminación de la selección colombiana del Mundial Qatar 2022, muchos de los cuestionamientos se situaron sobre James Rodríguez por su bajo nivel. Uno de sus detractores fue el histórico Freddy Rincón, quien mencionó que no lo consideraba un ‘crack’ y criticó que este dijera que es el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del exmundialista en Italia 1990, jugadores como Luis Díaz, Radamel Falcao y Rafael Santos Borré expresaron su sentir. A diferencia de sus colegas, James no lo hizo y la prensa arremetió contra el exmediocampista del Everton.

Freddy Rincón falleció el 14 de abril tras estar internado en una clínica colombiana. Foto: composición El País/Instagram

“Es un mal detalle que James Rodríguez no haya dicho nada, eso no puede ser (...). Si lo hizo en privado, maravilloso. Pero en este caso también hay que hacerlo público. Lo de James no estuvo bien. Eso no puede ser”, manifestó el periodista Diego Rueda.

Por su parte, el hijo del ‘Coloso’ evitó generar una mayor controversia al respecto y enfatizó que su padre no intentó desdeñar al atacante del Al Rayyan. “Fue algo de interpretación, mi padre nunca quiso dañar su nombre, ni el de nadie. Él veía cosas que no iban y que no le gustaban, pero nunca con la intención de menospreciar a alguien”, sostuvo ante los medios.

La polémica se agravó con la lamentable muerte de uno de los mellizos de Cristiano Ronaldo. En esta ocasión el deportista de 30 años sí le brindó las condolencias a su excompañero en el Real Madrid. “Fuerza para ti y tu familia”, fue el mensaje que publicó.

Mensaje publicado en las redes de Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram Cristiano Ronaldo

Este gesto no fue tomado de la mejor manera por los seguidores cafeteros en redes sociales, quienes lo acusaron de ser poco empático con el sufrimiento del país después perder a un ídolo como Freddy Rincón.