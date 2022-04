Rival de Sporting Cristal se reforzaría con dos cracks de Europa para ganar la Copa Libertadores

El objetivo de todo club sudamericano es alzar la Copa Libertadores. Para ello, uno de los rivales de Sporting Cristal en la fase de grupos tendría en mente fichar a dos estrellas del fútbol internacional. Uno vendría de la Serie A de Italia, mientras que el otro de la Premier League. ¿De quiénes se trata? Aquí te lo contamos.

Flamengo quiere ganar su tercera Libertadores y, para ello, pretende seguir reforzándose. El primero de ellos sería el mediocampista Fernandinho del Manchester City y el otro Arturo Vidal del Inter de Milan, quienes terminan contrato con sus clubes a mitad de año. Para la directiva del ‘Fla’ estas posibilidades no serían muy lejanas, ya que llegarían como jugadores libres. Si bien el vicepresidente Marcos Braz informó que todavía no hay nada concreto, precisó que aún tienen tiempo.

“Preguntamos y nos enteramos de las condiciones hace un tiempo, pero todavía no hay nada. Tenemos hasta el 18 de julio para tomar una decisión. Se nos transmitió que estaba interesado en regresar a Sudamérica”, declaró en conferencia de prensa.

Fernandinho llegó al Manchester City en el 2013

Cercanía con el entorno de Fernandinho

Hace una semana durante una conferencia del City, Fernandinho declaró a los medios que en junio se iría del club dejando sorprendidos, no solo a los medios, sino también a su técnico Pep Guardiola. Esta situación, haría que sea más viable la llegada del crack brasileño a Flamengo, aunque hasta el momento no ha definido su futuro.

“Desde el momento en que salga en libertad hablaremos… Por ahora no hay nada, conozco a su representante, pero aún no resolvió qué va a hacer de su vida, por ahora no tiene nada”, sostuvo Marcos Braz.

Vidal envía indirectas al ‘Fla’

Hace un tiempo, el seleccionado chileno Arturo Vidal publicó a través de sus redes sociales una foto con la camiseta de Flamengo. En la imagen también había un mensaje: “Vamos, Flamengo. Por otra Libertadores más”. Además, medios brasileños aseguran que el volante busca casas en Río de Janeiro para sumarse a partir de medio año.

“(Según) la periodista brasileña Isabelle Costa, Vidal comenzó las tratativas para asentarse en Río de Janeiro y estar listo para cuando comienza la segunda parte de la temporada en el continente, que tendrá la fase decisiva de la Copa Libertadores”, escribió el diario argentino Olé.