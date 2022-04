Hernán Barcos reveló que lo llamaron “loco” por regalarle un departamento a su niñera

Si existe algo por lo que los hinchas de Alianza Lima quieren a Hernán Barcos, además de sus goles dentro del campo de juego, son sus acciones fuera de él. El delantero argentino se ha caracterizado por ser una buena persona y ayudar a quienes puede, como, por ejemplo, su niñera, a quien le regaló junto a su esposa un departamento.

Meses después de este accionar, Hernan Barcos fue consultado sobre el gesto que tuvo con Mary. El ‘Pirata’ contó que su familia lo tildó de “loco” por haberle dado una nueva vivienda.

“Siempre hay alguien que está peor que uno. Muchos me preguntaban sobre la compra de la casa a Mary. No sabía nadie, ni mi mamá, ni mi suegra, ni mi hermano. Cuando se hizo público me preguntaron ‘¿ Por qué, Hernán? Estás loco’ y yo dije ‘¿Por qué no?’ ¿Cuántos tienen la posibilidad y no hacen nada? ”, empezó declarando para DirecTV Sports.

El ‘Pirata’ enfatizó en que lo hizo “de corazón” junto a su esposa. “Ella está cuidando nuestros hijos que es lo mejor que tenemos nosotros. ¿Por qué no darle la oportunidad que tenga una mejor calidad de vida? Tiene 4 hijos y vivía en una casa de 20 metros cuadrados. Lo hicimos de corazón con mi esposa. Cuando lo compramos lo hicimos como si fuera para nosotros”, añadió.

Escucha aquí la palabra de Barcos