Benítez tras golear a Universitario: “Es muy lindo ganarle al clásico rival en su estadio”

Su mejor momento. La goleada de Alianza Lima sobre Universitario en el Monumental fue considerado para muchos el mejor partido de la era Bustos. Los blanquiazules mostraron un nuevo sistema ante los merengues y uno de los que mejor se adaptó a esta propuesta fue el paraguayo Edgar Benítez.

“Siento que este fue uno de los mejores partidos que he jugado en Alianza Lima, me sentí muy bien jugando en una posición que conozco y me pone muy contento el triunfo que conseguimos”, manifestó en diálogo con Willax Deportes.

Alianza Lima volvió a marcar en el Monumental después de 4 años. Foto: Twitter Liga 1

Asimismo, expresó su sentir luego de ganar su segundo clásico. “Es muy lindo ganarle al clásico rival en su estadio, sobre todo, fue importante la contundencia que tuvimos de mitad de cancha hacia arriba, fuimos rápidos y eso ayudó mucho para manejar el partido”, agregó

Otro de los nombres que también resaltó fue Jairo Concha. El joven mediocampista de 22 anotó un doblete en menos de 5 minutos y fue elegido como el mejor del compromiso. Su compañero lo llenó de elogios y consideró que tiene un gran futuro por delante.

“Él es un jugador que tiene mucha calidad, por su juventud tiene mucho por aprender y también puede equivocarse. Es un joven que quiere aprender y eso lo ayuda mucho a seguir creciendo y tiene un respaldo importante de absolutamente todo el plantel”, puntualizó.

Si bien no pudo anotar ante el clásico rival, el ‘Pájaro’ ha demostrado en los últimos cotejos su gran nivel. Previo al duelo ante el ‘compadre’, el experimentado atacante ingresó ante Colo Colo por Copa Libertadores y anotó el tanto del descuento de los íntimos.