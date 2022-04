¿Cuántos y qué técnicos pasaron por Universitario desde su último campeonato nacional?

El último lunes, el uruguayo Álvaro Gutiérrez dejó de ser técnico de Universitario luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo para su salida tras la goleada sufrida en el clásico ante Alianza Lima. Con esta decisión, el elenco crema tiene ya a dos DT cesados este año pese a que recién se han jugado 10 fechas de la Liga 1 2022.

Desde el 2013, temporada en la que la ‘U’ celebró su más reciente título nacional, hasta nueve entrenadores (sin incluir interinos) han pasado por el banquillo merengue, de los cuales ninguno logró mantenerse más de dos años en el cargo.

La seguidillas de malos resultados, el descontento con la propuesta de juego o la mala relación con jugadores y/o hinchas fueron las principales causas de esta alarmante situación en el conjunto de Ate, que espera encontrar un reemplazo adecuado a Gutiérrez para salir del mal momento.

José del Solar (2014)

A principios del 2014, ‘Chemo’ asumió como DT tras la renuncia de Ángel Comizzo para dirigir en México. El exjugador crema no pudo completar una buena Copa Libertadores y renunció apenas cinco meses después, aunque no dejó la institución, pues tuvo un nuevo cargo como director deportivo.

Óscar Ibáñez (2014-2015)

El exportero tomó las riendas del club en los últimos meses de aquel año y lo condujo hasta marzo del 2015, cuando dio un paso al costado al quedarse sin opciones de ganar la Copa del Inca.

Luis Fernando Suárez (2015)

El colombiano llegó en medio de gran expectativa por su importante trayectoria en clubes de su país y también en la selección de Honduras. En Universitario, sin embargo, le fue mal y apenas estuvo desde mediados de marzo hasta principios de septiembre. A su partida, dejó al equipo en una zona complicada, cerca del descenso.

Suárez no pudo replicar en la U su buen paso por otros equipos. Foto: archivo

Roberto Chale (2015-2017)

El ‘Niño Terrible’ llegó como técnico de emergencia para salvar la categoría, objetivo que no solo consiguió, sino que al año siguiente clasificó a la Copa Libertadores. No obstante, la vergonzosa eliminación que sufrió en aquel torneo fue uno de los detonantes para su salida.

Pedro Troglio (2017-2018)

El argentino duró poco más de un año en el club, donde consiguió un balance regular en cuanto a resultados. Su salida se debió sobre todo a la difícil situación económica que atravesaba la institución.

Nicolás Córdova (2018-2019)

A diferencia de su predecesor, el chileno no llegó a completar un año en el banquillo merengue. Su propuesta futbolística lo volvió blanco de las críticas de hinchas, y los resultados que obtuvo tampoco fueron los esperados.

Troglio no siguió en Universitario por factores económicos. Foto: Universitario

Ángel Comizzo (2019, 2020-2021)

En su regreso tras la exitosa campaña del 2013, donde se coronó campeón del Descentralizado, el argentino estuvo cerca de meterse de nuevo en la pelea por el título, pero no lo logró y la administración temporal de entonces no le renovó contrato. Algunos meses después, con la llegada de un nuevo administrador, retomó su puesto, pero no le fue bien y acordó su salida tras perder el clásico ante Alianza Lima.

Gregorio Pérez (2020, 2021-2022)

‘Goyo’ es un caso especial en este listado, pues sus dos salidas no se debieron a un descontento por parte de administradores, hinchas o jugadores, sino por causas extrafutbolísticas. En 2020, cuando la pandemia empezaba a expandirse por Latinoamérica, no pudo regresar al Perú y debió quedarse en su país. Este año, un problema cardiaco causó preocupación en su entorno, por lo cual optó por retirarse nuevamente a Uruguay, para pesar de los fanáticos.

Álvaro Gutiérrez (2022)

El charrúa estuvo poco más de dos meses dirigiendo a la ‘U’, tiempo que no le fue suficiente para consolidar su idea. La eliminación de la Copa Libertadores, algunos resultados desfavorables en la Liga 1, pero sobre todo la goleada en el clásico, fueron las razones para su desvinculación.