¡Ricardo Gareca descartado! La Federación Colombiana aseguró que no vienen por el ‘Tigre’

Colombia se encuentra en búsqueda de director técnico. La escuadra cafetera no logró su objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022 ni siquiera de acceder al repechaje. La Federación Colombiana de Fútbol decidió terminar su vínculo con Reinaldo Rueda y ahora busca quién sea su entrenador. Se voceaba a dos potentes estrategas: Ricardo Gareca de la selección peruana y Gustavo Alfaro de Ecuador.

Antes los rumores de uno de los dos, Ramón Jesurún brindó declaraciones al respecto en uno de los programas de Blu Radio de Caracol Televisión y aseguró que no tienen intenciones de contratar a un DT que esté al mando de una escuadra nacional.

Las palabras del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

“Todo es totalmente falso, una calumnia, no es cierto y no está en los planes nuestros, menos cuando se trata de una selección hermana. Lo descarto, todo es falso. Hasta el momento, no hay ningún contacto y no hay posibilidad de que miremos entrenadores que estén con alguna selección” , aseveró.

Ramón Jesurún descarta acercamientos con el ‘Tigre’ Gareca

“Con el único director técnico que he hablado es con Reinaldo Rueda. Lo de Ricardo Gareca también surgió hace como un mes, pero lo niego, jamás se ha hablado con él”, precisó.

“Buscamos una persona que conozca el fútbol colombiano y haya tenido experiencia en selecciones. Lo importante es que canalice todo, que nos devuelva el prestigio y recomponga lo que se hizo mal y tal vez no funcionó, de la manera como se esperaba”, agregó el directivo sobre el perfil que buscan.

Ricardo Gareca criticó a la prensa deportiva. Foto: AFP

Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022