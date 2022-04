Equipo italiano pagaría 4 millones por Lapadula para que juegue la Serie A

Gianluca Lapadula no la pasa nada bien con el Benevento desde que terminaron las eliminatorias sudamericanas y se ha perdido cinco encuentros, donde incluso no apareció en lista. La última vez que disputó un encuentro con los brujos fue el 19 de marzo ante Frosinone, juego en el cual ‘Lapagol’ solo disputó 31 minutos y no convirtió goles. A pesar del mal momento del goleador ítalo peruano, otro equipo estaría interesado en contar con sus servicios de cara a la próxima temporada.

El equipo en mención es el Cremonese, que es líder de la Serie B y, a falta de una fecha para que concluya en campeonato, todo parece indicar que la próxima temporada disputará la máxima categoría del fútbol italiano. Según dio a conocer Líbero, los tigres desembolsarían 4 millones de euros por el goleador de la selección peruana.

En caso la información sea acertada, ‘Lapagol’ volvería a la Serie A luego de una temporada. La 2020-21 fue su última vez en primera y disputó 37 con ocho anotaciones.

¿Cuántos goles lleva Gianluca Lapadula con el Benevento?

En la presente temporada, Lapadula registra nueve goles y es el goleador de su equipo pese a no tener continuidad.

¿En qué equipos jugó Lapadula?

A lo largo de sus 15 años de carrera, ‘Lapagol’ ha desarrollado casi toda su carrera en Italia; no obstante, también jugó en la liga de Eslovenia.