¡Vale un Perú! Alexander Callens es elegido mejor jugador del mes en New York City

Una buena noticia para la hinchada peruana. El defensa central Alexander Callens ha sido elegido como mejor jugador del mes de marzo por su club, New York City Football. Esto luego del increíble papel que desempeñó el jugador en los encuentros clave del cuadro norteamericano, ante Vancouver y Montreal, conjunto contra el que anotó un tanto que abrió el marcador y permitió a su equipo obtener una concreta victoria.

Así lo dio a conocer el cuadro celeste a través de sus redes sociales. “El defensa del New York City Football Club, Alex Callens, recogió el premio Etihad Player of the Month de marzo. El jugador de 29 años se unió al club procedente del Numancia en 2017 y últimamente ha estado en una forma sensacional”, se lee en el comunicado posteado por el ente deportivo.

Alexander Callens es el jugador del mes de marzo en New York City Football Club. Foto: Web de New York City Football Club

Asimismo, en la publicación, el club celeste catalogó al jugador de la Bicolor como ‘Iron Man Callens’ haciendo gala de su entrega en la defensa del equipo y actual campeón de la MLS.

“Una roca en el corazón de la defensa. Uno de los primeros nombres en la hoja de equipo. Su juego también le permitió anotar, reafirmando su reputación como una influencia. Todos en el club queremos felicitar a Alex por su premio”, concluye el comunicado del cuadro estadounidense.

NYC vs. Toronto

Este domingo 24 de abril, New York City se medirá ante Toronto por la MLS. El partido empezará a las 4.00 p. m. y se llevará a cabo en el Citi Field de la ciudad de Nueva York.