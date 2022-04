Carlo Ancelotti tranquilo sobre ganar LaLiga: “No me siento campeón”

El DT de Real Madrid, Carlo Ancelotti, ofreció una conferencia de prensa este martes para hablar de los próximos compromisos, la posición del club en la tabla y también sobre el duelo de Champions League en semifinales, donde en en el partido de ida visitará el Etihad Stadium para pelear el boleto a la final.

‘Carletto’ reconoció que tiene grandes posibilidades de llevarse el torneo local, más aún con la reciente derrota del Barcelona ante Cádiz: “Estamos cerca de ganar LaLiga, pero quedan partidos”, contó. Respecto al choque con Osasuna, dijo: “Queremos ganar y acercarnos al título”.

“ No me siento campeón, tengo demasiada experiencia para tener estos sentimientos . Lo estamos haciendo bien, pero esto no ha acabado”, explicó Ancelotti, quien solo piensa en ganar: “La cuenta que hacemos es simple, queremos los tres puntos contra Osasuna y después contra Espanyol. No necesito ser matemático para hacer cuentas, me gusta más la historia”, apuntó.

PUEDES VER: Liverpool alista gesto de solidaridad con Cristiano Ronaldo tras muerte de uno de sus bebés

Real Madrid ganó 3-2 al Sevilla y sacó 15 puntos de ventaja al segundo lugar a falta de 6 fechas. Foto: RealMadrid

Además, puesto que se acerca el duelo con los citizens del Pep Guardiola, el técnico toma precauciones con Luka Modric: “Está cansado y no va a jugar”. El Madrid contará con otras ausencias: “Casemiro tuvo un pequeño problema en el entrenamiento de ayer, como Jovic y Mariano. No van a jugar, pero tenemos una semana y creo que estarán disponibles contra el City”.

A diferencia del Barza, que difícilmente gane un título, los blancos pelean LaLiga y Champions, competencias que quiere Ancelotti: “Tengo ilusión por las dos. Ganar es muy complicado. Yo he tenido la suerte de entrenar a grandes equipos y eso me ha permitido competir por los títulos. La suerte es una cualidad”, manifestó.

Ancelotti sobre la polémica de Piqué y la Supercopa

El técnico también fue consultado por los audios revelados sobre la conversación de Gerard Piqué y Luis Rubiales respecto a la Supercopa de España, pero solo atinó a decir: “Tengo ojos para ver y oídos para escuchar, pero de este asunto no quiero hablar, no voy a entrar”.