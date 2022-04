PSG estaría buscando la salida de Sergio Ramos, según Le Parisien

Se acabó la paciencia. Este martes, el diario francés ‘Le Parisien’ informó sobre la posibilidad de que el defensor español, Sergio Ramos, abandone el Paris Saint-Germain para el término de la temporada, determinación tomada debido a las constantes lesiones del exjugador del Real Madrid.

Días antes de que la posición del PSG saliera a la luz, el futbolista español manifestó que mantenerse dentro del cuadro parisino. “Todavía tengo dos años en París, pero intentaremos que sean tres. Mientras el físico me aguante, la cabeza está muy bien focalizada”, mencionó en aquella ocasión, para Amazon Prime; plan que no concuerda con las ideas del club francés que se ha cansado de la frágil situación física del defensa, que lo ha alejado de las canchas en diversas oportunidades durante la actual temporada.

Pese a que el excapitán de Real Madrid se ha ido reincorporando dentro de la formación de Mauricio Pochettino, su desempeño no ha sido suficiente para convencer a los directivos del PSG que apoyan la idea de su salida. No obstante, su partida del conjunto parisino no sería una tarea sencilla, puesto que el millonario sueldo que percibe el español haría pensar más de dos veces a las autoridades francesas antes de tomar una decisión definitiva.

PSG vs. Angers

Este miércoles 20 de abril, PSG se batirá a duelo ante Angers por la trigésimo tercera fecha de la Ligue 1. El cotejo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en Stade Jean-Bouin.