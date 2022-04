Guardiola resta importancia a llegada de Haaland: “Tengo suficiente en mente como para pensar en eso”

Sin confirmar nada. En una reciente rueda de prensa previa al duelo entre Manchester City y Brighton por la Premier League, Pep Guardiola fue consultado sobre la información del diario Daily Mail por el presunto acuerdo entre el club citizen y los representantes de Erling Haaland para concretar su llegada al cuadro inglés, transacción que para el entrenador español no es ‘importante’ dada la actualidad del conjunto, que busca mantener el liderazgo del torneo inglés y vencer en la semifinal de la Champions League a Real Madrid.

“ Tengo suficientes cosas en mente ahora mismo como para pensar en lo que sucederá en el club la próxima temporada. Jugamos sin delantero. Llevo varios años en los que no hablo del mercado de fichajes con antelación, especialmente si todavía nos queda tanto por jugar”, remarcó el estratega catalán de manera tajante.

Asimismo, Pep Guardiola se refirió a la disputa por el título de la Premier League que mantiene con Liverpool, y dio detalles de como verá el partido de los ‘reds’ ante Manchester United, duelo que podría darles una ligera ventaja a los dirigidos por Jürgen Klopp para quedarse con el liderazgo del tablero del torneo.

“ El reto es el mismo que en las dos últimas semanas. Hay un punto de diferencia . Cada partido es una final y lucharemos hasta el último. Me encantaría que el United se llevase los puntos, pero no cambia nada si nosotros no hacemos luego nuestro trabajo en los próximos partidos . Podemos aprender cosas de ambos equipos; veré el encuentro como un aficionado más, en casa. Quiero saber el resultado”, enfatizó.

Manchester City vs. Brighton

Este miércoles 20 de abril, Manchester City se medirá ante Brighton por la fecha 30 de la Premier League. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. y se llevará a cabo en Etihad Stadium.