Gerard Piqué y presidente de la RFEF son denunciados por escándalo de la Supercopa de España

Un día después de que el diario El Confidencial filtrara los audios de una conversación en la que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acordara con Gerard Piqué una millonaria comisión para la empresa del jugador como parte del acuerdo por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita, una denuncia por “corrupción” contra ambos ha sido interpuesta en la Fiscalía del país ibérico.

El diario As informó este martes que Miguel Ángel Galán Castellanos, presidente de Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE) denunció a ambos personajes, a quienes acusó de “corrupción entre particulares, prevaricación, cohecho y administración desleal”.

En su querella, Galán sostiene que “el presidente de la Federación, Luis Rubiales, presionó a los contratantes para que pagasen una comisión de 24 millones de euros a Gerard Piqué y trató de ocultar la participación del futbolista en el contrato”.

Denuncia realizada contra Piqué y Rubiales. Foto: As

A pesar de los entredichos, el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes de España (CSD), José Manuel Franco, consideró que el acuerdo no es ilegal, pero sí “poco ético y lógico”.

“Por lo que conocemos hasta ahora, lo más probable es que no haya nada ilegal. La RFEF es una entidad privada y está en su derecho de firmar acuerdos con quien estime conveniente, (pero) desde el punto de vista estético y ético, no parece muy razonable ni lógico que un futbolista en activo y que pertenece a un club que participa en las competiciones nacionales ejerza también de intermediario”, declaró a Mundo Deportivo.

¿Cuál es el contenido de los audios de Piqué?

En la grabación difundida se oye discutir al jugador acerca de los montos que recibiría cada equipo participante en la Supercopa para obtener su aprobación de trasladar el torneo territorio saudí.

“A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que, si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...”, menciona Piqué.

¿Qué dijo Piqué sobre los audios?

Pocas horas después de la difusión de los audios, el defensa del FC Barcelona restó importancia a la situación y reafirmó que no existe nada “ilegal” en el hecho. “Aquí lo único que se ha hecho ilegal es que se han filtrado unos audios privados de una persona y se han mandado a la prensa por un interés que no se necesita ser tonto para saber quien puede estar detrás... y, en vez de investigar esto, que es lo ilegal, hablan de la comisión”, se defendió.