Bayern Múnich pone precio a Robert Lewandowski ante interés del FC Barcelona

Robert Lewandowski es uno de los deseos del FC Barcelona para la próxima temporada 2022-2023. Los dirigidos por Xavi Hernández podrían contar con el gran delantero de la selección de Polonia y reforzar su ofensiva. No obstante, en principio deberán pagar lo que el Bayern Múnich está solicitando para dejar salir al artillero ganador del premio The Best de la FIFA de la temporada pasada, y que lleva 32 goles anotados en la presente campaña.

Según recoge el medio Sport, la revista Kicker de Alemania ha comentado que el cuadro bávaro ha tasado a Lewandowski en 40 millones de euros. El futbolista de 33 años tiene contrato con el elenco teutón hasta el 2023.

En el club buscan que el popular ‘Lewy’ cumpla con su acuerdo mientras se trabaje en su renovación, que no sería por más de dos años y sin aumento de salario por una política que tiene el Bayern con futbolistas de más de 30 años, apunta ‘Kicker’. Este motivo podría ser vital para que el Barza aspire a ofrecerle un compromiso por más años.

Robert Lewandowski tiene interés en llegar al FC Barcelona. Foto: AFP

Las palabras de Olivar Kahn

Hace algunos días, el exportero del elenco alemán y ahora director general señaló acerca de los rumores que acercan al ‘9′ con el conjunto español.

“No estoy mínimamente preocupado sobre estas situaciones. De hecho, estoy muy relajado. Las voces de fuera no nos presionan. Mientras duren las charlas, estoy tranquilo. No permitiremos presiones de afuera”, manifestó Kahn.