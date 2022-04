➤ Osasuna vs Real Madrid: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Osasuna vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 20 de abril por la jornada 33 de la liga española 2021-2022. El duelo comenzará a las 2.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio El Sadar, ubicado en la ciudad de Pamplona.

Osasuna vs Real Madrid: ficha del partido

LaLiga 2021 - 2022 - Fecha 33 Osasuna vs Real Madrid ¿Cuándo juegan? Miércoles 20 de abril de 2022 ¿A qué hora? 2.30 p . m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio El Sadar ¿Dónde lo transmiten? ESPN 3, Star+

¿A qué hora juegan Osasuna vs. Real Madrid?

Osasuna vs. Real Madrid se verán las caras por LaLiga desde las 2.30 p. m. en el Estadio El Sadar. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 2.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos (ET): 3.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite Osasuna vs. Real Madrid?

Para Sudamérica, el canal ESPN 3 será la señal por la cual se verá el Osasuna vs. Real Madrid. Si no quieres perderte la transmisión, sintoniza los siguientes canales:

Bolivia: canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Dónde ver Osasuna vs. Real Madrid por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Osasuna vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Osasuna vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Cote; Oier, Moncayola, Chimy Ávila, Brasanac, Rubén; y Budimir.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho; Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric; Rodrygo, Karim Benzema y Vinícius Júnior.

Osasuna vs. Real Madrid: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Osasuna vs. Real Madrid?

El encuentro Osasuna vs. Real Madrid se disputará en el Estadio El Sadar. Este escenario deportivo ubicado en la ciudad de Pamplona fue inaugurado el 2 de septiembre de 1967 y tiene capacidad para albergar a 23.576 espectadores.