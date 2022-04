¿Cuándo juegan Liverpool vs. Manchester United? Se enfrentan por la Premier League

VER Liverpool vs. Manchester United EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan HOY, martes 19 de abril, por la jornada 30 de la Premier League 2021-22. El encuentro entre ‘reds’ y ‘red devils’ se llevará a cabo en Anfield desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 y la aplicación de streaming Star Plus. Recuerda que podrás seguir este encuentro en la web de La República Deportes.

Liverpool y Manchester United protagonizarán una edición más del clásico de Reino Unido. Mientras los dirigidos por Jürgen Klopp buscarán la victoria para quedar como únicos punteros de manera momentánea, los ‘diablos rojos’ aspiran a entrar en zona de Champions League.

Liverpool vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? Martes 19 de abril ¿Dónde? Anfield ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Previa del Liverpool vs. Manchester United

El portugués Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, podrá jugar este martes ante el Liverpool en partido de la trigésima jornada de la Premier pese a haber sufrido un aparatoso accidente de tráfico.

Así lo confirmó el técnico germano Ralf Rangnick en conferencia de prensa, quien aseguró que “se entrenó con el equipo y estaba bien, el accidente ocurrió camino a Carrington (ciudad deportiva) y que sepa nadie resultó herido”.

El percance sucedió en una carretera secundaria entre su domicilio y la ciudad deportiva. Fernandes viajaba solo y la colisión, afortunadamente, solo tuvo como resultado daños materiales.

Por lo tanto, Bruno Fernandes, uno de los jugadores clave del United estará a su disposición para el encuentro que se disputará en Anfield.

Con información de EFE.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Manchester United?

El clásico de Inglaterra entre Liverpool vs. Manchester United se llevará a cabo este martes 19 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 1.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Liverpool vs. Manchester United?

El canal encargado de transmitir el Liverpool vs. Manchester United EN VIVO y EN DIRECTO será ESPN 2 para toda Latinoamérica . También podrás seguir todas las incidencias a través de la plataforma de streaming Star Plus.

Argentina: ESPN 2, Star+

Bolivia: Star+

Colombia: ESPN, Star+

Chile: Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: Star+

Perú: ESPN2, Star+

Uruguay: Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo ver Liverpool vs. Manchester United en ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD)

¿Dónde ver Liverpool vs. Manchester United por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Manchester por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver Liverpool vs. Manchester United por Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Manchester, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.