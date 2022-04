➜ Inter vs. AC Milan: ¿a qué hora y dónde ver el partido de Copa Italia?

Ver Inter vs. AC Milan EN VIVO y DIRECTO HOY, 19 de abril, por la semifinal de la Copa Italia. El duelo comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el San Siro, también llamado Estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán.

El partido será transmitido por la señal de ESPN y Star+. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento del fútbol italiano.

Inter vs. AC Milan: previa

En el primer duelo quedaron empatados sin goles, por lo que en esta ocasión ambas escuadras saldrán con todo por llegar a la final de la Coppa Italia. La Rossoneri llega como puntero de la tabla en la Serie A, donde su más cercano perseguidor es la Nerazzurri, con tan solo dos puntos menos.

Inter Milan vs. AC Milan: ficha del partido

Partido Inter Milan vs. AC Milan ¿Cuándo juegan? HOY 19 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En dónde? San Siro ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Inter vs. AC Milan: posibles alineaciones

Inter de Milán: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko y Lautaro Martínez. DT: Simone Inzaghi.

¿A qué hora juegan Inter vs. AC Milan?

Inter vs. AC Milan se verán las caras por la Copa de Italia desde las 2.00 p. m. en las instalaciones del Giuseppe Meazza este martes 19 de abril. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos (ET): 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Inter vs. AC Milan?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Dónde VER EN VIVO Inter vs. AC Milan vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Inter vs. AC Milan ONLINE GRATIS?

Para ver Inter vs. AC Milan por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Inter vs. AC Milan?

Para acceder a Star Plus y ver Inter vs. AC Milan, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Inter vs. AC Milan?

El escenario para este compromiso será el Estadio Giuseppe Meazza, recinto ubicado en la capital Milán, inaugurado el 19 de septiembre de 1926 y con capacidad de albergar a 80.018 hinchas.