Los blancos quieren seguir liderando: así formarían Real Madrid y Osasuna por LaLiga fecha 33

Real Madrid visitará este 20 de enero al Osasuna por la jornada 33 de LaLiga Santander 2021-22. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti llega de una importante victoria (3-2) ante Sevilla luego de ir por debajo del marcador. Rodrygo, Nacho Fernández y Karim Benzema le dieron los tres puntos a los blancos, lo que los mantiene como líderes, con 75 puntos, a 15 de Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid (60 para cada uno).

Por su parte, los rojillos derrotaron al Valencia en Mestalla (2-1) y sueñan con entrar a la zona de clasificación para un torneo internacional. Los de Jagoba Arrasate están a 11 unidades y tendrán la titánica labor de vencer a la Casa Blanca para alcanzar esta meta.

Posibles alineaciones Real Madrid vs. Osasuna

Real Madrid

Thibaut Courtois

Thibaut Courtois. Foto: EFE

Dani Carvajal

Dani Carvajal busca ganar otra liga con el Real Madrid. Foto: composición/ AFP

Eder Militao

Eder Militao. Foto: Real Madrid

David Alaba

David Alaba llegó al Real Madrid procedente del Bayern Múnich. Foto: Twitter Real Madrid

Nacho

Nacho Fernández. Foto: EFE

Luka Modric

Luka Modric acompañaría a Kroos y a Camavinga en la volante. Foto: EFE

Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga. Foto: EFE

Toni Kroos

Toni Kroos estaría desde el arranque. Foto: AFP

Rodrygo

Rodrygo. Foto: Real Madrid

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior. Foto: EFE

Karim Benzema

Crucial. De los nueve duelos que disputó en esta Champions, Benzema marcó en siete. Chelsea fue quien más lo sufrió (cuatro). Foto: difusión

Osasuna

Sergio Herrera

Sergio Herrera. Foto: Marca

Nacho Vidal

Nacho Vidal. Foto: Diario AS

Aridane

Aridane. Foto: Sport

David García

David García. Foto: MARCA

Cote

Cote. Foto: Osasuna

Oier

Oier. Foto: MARCA

Moncayola

Moncayola. Foto: MARCA

Chimy Ávila

Chimy Ávila. Foto: MARCA

Brasanac

Brasanac. Foto: Diario AS

Rubén

Rubén García. Foto: difusión

Budimir

Budimir. Foto: Sports

¿Cómo ver Real Madrid vs. Osasuna ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Osasuna por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Osasuna?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Osasuna, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.