¿Qué canal transmite el partido Inter vs. AC Milan por la Copa Italia 2021-22?

Inter vs. AC Milan EN VIVO juegan este martes, 19 de abril, por el partido de vuelta de la Copa Italia 2021-22 en el estadio Giuseppe Meazza. El encuentro iniciará desde las 2.00 p. m. en horario peruano y contará con la transmisión ONLINE de Star Plus.

Inter vs. AC Milan: ficha del partido

Partido Inter vs. AC Milan ¿Cuándo juegan? Martes, 19 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza (Milán) ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Inter vs. AC Milan?

Italia: 9.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Inter vs. AC Milan?

Para acceder a Star Plus para ver el Inter vs. AC Milan, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Inter vs. AC Milan: últimos enfrentamientos

AC Milan 0-0 Inter | 1.3.2022 | Copa Italia 2021-22 (partido de ida)

Inter 1-2 AC Milan | 5.2.2022 | Serie A

AC Milan 1-1 Inter | 7.77.2021 | Serie A

AC Milan 0-3 Inter | 21.2.2021 | Serie A

Inter 2-1 AC Milan | 26.1.2021 | Copa Italia 2020-21.

¿Dónde juegan Inter vs. AC Milan?

El Inter vs. AC Milan se jugará en el estadio Giuseppe Meazza de la ciudad de Milán.