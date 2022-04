Pedro Gallese revela cuál es su jugador favorito de la selección peruana

Cientos de futbolistas han pasado por la selección peruana y se han convertido en figuras. Sin embargo, para el portero Pedro Gallese, hay uno que le llamó la atención desde que llegó al combinado patrio. Durante una entrevista con el periodista deportivo MisterChip, el guardameta del Orlando City reveló quién es su jugador favorito en la Bicolor.

El exjugador de Alianza Lima contó que Paolo Guerrero fue el jugador que más lo impresionó desde que llegó por primera vez a la Videna, en el 2015, para disputar la Copa América de Chile. El actual arquero titular de la Blanquirroja destacó las cualidades futbolísticas del ‘Depredador’.

“Cuando yo recién llegué a la selección, me quedé impresionado con Paolo Guerrero, como marca, es un referente”, declaró.

Pedro Gallese asumió la capitania de Perú, tras la ausencia de Paolo Guerrero.

Gallese cuenta qué futbolista no le agrada

En otro momento de la entrevista, MisterChip le preguntó a Pedro Gallese sobre si existe algún futbolista con el cuál no se lleve muy bien, dentro del terreno de juego.

“Yo me llevo bien con todos, pero hay un jugador con el que por ahí, no es que me pelee, pero no me llevo mucho con él”, afirmó.