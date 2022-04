¡No lo pasa! Pedro Gallese cuenta que hay un futbolista crack con el que no se lleva mucho

Pedro Gallese es uno de los mejores arqueros de la selección peruana, no solo por sus grandes atajadas, sino también por su liderazgo. El portero del Orlando City es de aquellos futbolistas que no se pelea dentro del terreno de juego. Esto fue reconocido por Mister Chip en un entrevista que tuvieron por la plataforma Twitch.

Durante esta conversación, el periodista español le consultó al guardameta de la Bicolor si existía algún futbolista con el que no se llevara muy bien dentro del terreno de juego. En un primer momento, el popular ‘Pulpo’ no dio nombres.

“Yo me llevo bien con todos, pero hay un jugador con el que por ahí, no es que me pelee, pero no me llevo mucho con él”, afirmó.

Mira la entrevista de Pedro Gallese

Tras esta respuesta, MisterChip le pregunto la nacionalidad del jugador y Pedro Gallese precisó que era de Brasil. Inmediatamente el experto en datos deportivos le preguntó si se trataba de Neymar, a lo que el arquero nacional indicó que sí se refería al crack brasileño.

“Es un gran jugador, nadie lo niega, pero a veces tiene algunos comportamientos que al rival no le gusta”, sostuvo.

Pedro Gallese y su jugador favorito en la selección peruana

En otro momento de la entrevista, Pedro Gallese fue consultado por su jugador favorito en la selección peruana desde que se puso la camiseta. El exjugador de Alianza Lima reveló que Paolo Guerrero fue el futbolista que más le impresionó.