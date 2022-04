Ancelotti sobre buen momento del Real Madrid: “La magia de este equipo está saliendo a la luz”

Luego de la victoria del Real Madrid ante Sevilla por 3-2 en LaLiga Santander, el entrenador del cuadro blanco, Carlo Ancelotti, habló para el medio italiano Radio anch’io sport sobre el buen momento que atraviesa el club madrileño en el torneo español, certamen en el cual es líder indiscutible con 75 puntos.

Sevilla gana al Real Madrid y acorta distancia en LaLiga Santander. Foto: @LaLiga

“No busco emociones fuertes. Me gustaría ver partidos más tranquilos. La magia de este club, de este equipo y de estos jugadores está saliendo a la luz . El final de la temporada no está lejos. Esperamos terminar de la mejor manera posible. Puedo decir que soy un entrenador con suerte. Estoy entrenando a un equipo con el que me siento muy identificado y eso me da una gran satisfacción . Un club muy bien organizado”, enfatizó el estratega italiano, destacando las cualidades de la plantilla que comanda y su directiva.

Asimismo, el técnico del conjunto merengue se refirió a los próximos partidos ante el Manchester City de Pep Guardiola por la semifinal de la Champions League, los cuales se disputarán el 26 de abril y el 4 de mayo, respectivamente.

“ El Real Madrid tiene historia, tradición y calidad para competir hasta el final. Ahora tenemos un duro reto contra el City. Jugaremos nuestras cartas. La nueva regla de los goles fuera de casa, que ya no valen el doble, hace que estos desafíos sean más equilibrados y emocionantes”, resaltó Ancelotti.

Por último, el estratega italiano fue consultado sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé con Real Madrid, aunque prefirió evadir el tema y remarcar la buena gestión del presidente del club, Florentino Pérez.

“ El futuro de este club, gracias al presidente Florentino Pérez, es de máximo nivel . Y también lo será en los próximos años, independientemente de los jugadores que puedan venir . El Real Madrid hizo historia en el fútbol y seguirá haciéndolo”, sentenció.

Real Madrid vs. Osasuna

Este miércoles 20 de abril, Real Madrid se medirá ante Osasuna por la fecha 33 de LaLiga Santander. El duelo comenzará a las 2.30 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio El Sadar de la ciudad de Pamplona.

Días después, el equipo blanco se batirá a duelo contra Manchester City en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester en el partido de ida por las semifinales de la Champions League.