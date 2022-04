Piqué sobre el acuerdo con la RFEF: “Aquí lo único ilegal es que se han filtrado los audios”

Tras la publicación de unos audios que involucraban a Luis Rubiales y Gerard Piqué por la Supercopa de España, el jugador del FC Barcelona compareció ante los medios de prensa y respondió a varias preguntas desde su cuenta de Twitch. En una de las interrogantes realizadas por Juanma Castaño, el campeón del mundo tuvo un fuerte careo con el periodista y señaló que no hay nada que ocultar.

“A mí me llama El Confidencial hace unos días y me dice que esto va a salir. Que en tres días van a salir audios y mil historias y yo les dije que me daba igual. ¡Qué salga lo que quieran, me da igual! Aquí estamos hablando de una cosa que es completamente legal. Sé que hay gente que puede levantar la mano y decir que es conflicto de intereses, que si es moralmente correcto o incorrecto. Lo podemos debatir y estar media hora”, señaló Piqué.

Asimismo, el exdefensa del Manchester United comentó que todo lo hizo fue correcto y que lo malo fue que han filtrado los audios. “ Aquí lo único que se ha hecho ilegal es que se han filtrado unos audios privados de una persona, mandarlos a la prensa por un interés que, no se necesita ser tonto para saber quien puede estar detrás, y en vez de investigar esto que es lo ilegal, hablan de la comisión. En el 2019 esta noticia ya salió y nadie habló de ello. Ahora en el 2022 es noticia por los audios que se han filtrado”, manifestó el futbolista.

¿Qué dicen los audios de Gerard Piqué?

En los audios publicados por El Confidencial, el jugador del FC Barcelona conversaba con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sobre el millonario acuerdo para disputar la Supercopa de España en Arabia Saudita , una situación que puede resultar un tanto complicada.

“A ver, Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que, si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...”, menciona Piqué.