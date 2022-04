Filtran audios del milllonario acuerdo entre Piqué y el presidente de la RFEF por la Supercopa

¡Escándalo! Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), serían los protagonistas de un millonario acuerdo para disputar la Supercopa de España en Arabia Saudita. Como se recuerda, dicho certamen se mudó al Medio Oriente desde el 2020; sin embargo, en las últimas horas El Confidencial reveló audios y documentos que evidenciaron la repartición de las comisiones entre la empresa del jugador y el mandamás para trasladar la competición.

Según relata el citado medio, el directivo habría presionado a las autoridades saudíes para que la empresa Kosmos, propiedad del central del Barcelona, participe como intermediario y se asegure hasta 24 millones de euros.

“Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol (2019). Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites (risas). Venga, un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo”, menciona Rubiales.

Uno de los puntos más controvertidos gira alrededor de la negociación. La oportunidad de mudar el certamen a otra nación dependía, en gran medida, de la cantidad de dinero que se le ofreciera al Real Madrid. Asimismo, el futbolista blaugrana detalla como se agregarían las comisiones dentro del contrato.

“A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que, si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...”, menciona Piqué.

Cabe resaltar que desde el 2020 la Supercopa de España se disputa bajo un formato que incluye a cuatro equipos (los dos primeros de LaLiga y los dos finalistas de la Copa del Rey). Si bien el 2021 se jugó en territorio español, debido a la pandemia, este año volvió a tener como sede Riad.