Xavi Hernández hace mea culpa tras la derrota del Barza: “Ni atacamos ni defendemos bien”

Adiós al título. Barcelona cayó como local con Cádiz por LaLiga y solo un milagro haría posible que le arrebate el campeonato al Real Madrid. Tras la eliminación de la Europa League, los blaugranas volvieron a mostrarse erráticos de cara al arco y para Xavi Hernández la principal meta, ahora, es lograr el boleto a la Champions League.

“No ha entrado el balón. Hemos generado muchas ocasiones. El Cádiz está muy bien organizado. Sergio trabaja muy bien. No hemos materializado las ocasiones. Seguimos con el objetivo de la Champions intacta. Es una semana muy mala. Hay que cambiar la dinámica cuanto antes. Nos complicamos nosotros mismos la temporada. Son errores que no podemos cometer. Cometemos errores fáciles. No atacamos ni defendemos bien”, manifestó en conferencia de prensa.

FC Barcelona cayó 1-0 ante Cadiz en el Camp Nou. Foto: EFE.

El exfutbolista evidenció su fastidio ante las chances de gol que no lograron concretar sus atacantes. “Ellos han tenido tres ocasiones claras y nosotros muchísimas. Su portero ha estado muy bien”, agregó.

Cabe resaltar que previo a sus últimos dos cotejos, el conjunto catalán contaba con un registro de 15 partidos sin conocer la derrota y, hace unas semanas, goleó al conjunto de Carlo Ancelotti; sin embargo, el panorama actual tuvo un cambio drástico y el estratega le pidió a sus dirigidos un mayor compromiso para afrontar el tramo final del torneo local.

“Llevábamos buenos partidos, pero en los dos o tres últimos no hemos sido nosotros. Tenemos que tener más personalidad, ganar más duelos. Hay que mejorar. Quedan siete finales. Tenemos que ser autocríticos. Son errores nuestros”, finalizó.

