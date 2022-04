[En Vivo] Barcelona vs. Cádiz HOY: ¿En qué canal ver el partido por LaLiga Santander?

Barcelona vs. Cádiz EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, lunes 18 de abril, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) por la jornada 32 de LaLiga Santander. El cotejo de los blaugranas se disputará en el Camp Nou y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Barcelona vs. Cádiz: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Cádiz ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 18 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? ESPN

Barcelona vs. Cádiz: la previa

Ganar y esperar un milagro. La remontada del Real Madrid ante Sevilla prácticamente encaminó el título de LaLiga Santander para la Casa Blanca; sin embargo, Barcelona todavía tiene chances matemáticas, y si desea seguir en la pelea, tendrá que vencer al Cádiz.

Los dirigidos por Xavi Hernández vienen de sufrir una dolorosa eliminación de la Europa League y necesitan un victoria para intentar alcanzar al puntero del torneo local. Una de las principales bajas en la escuadra blaugrana será Pedri, el joven volante sufrió una lesión ante los alemanes y se estima que estará fuera de las canchas entre 6 a 8 semanas.

Por su parte, el conjunto amarillo tiene poco margen de error a falta de 6 jornadas para terminar la competición. Los comandados por González Soriano se ubican en la casilla 18 con 28 unidades, y un éxito ante los culés les permitiría salir de la zona de descenso.

Barcelona vs. Cádiz: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Cádiz por LaLiga?

Barcelona vs. Cádiz se verán las caras por la liga española desde las 2.00 p. m. en las instalaciones del Camp Nou este lunes 18 de abril. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Barcelona vs. Cádiz?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el FC Barcelona vs. Cádiz?

Para acceder a Star Plus y ver Barcelona vs. Cádiz, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona vs. Cádiz ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del cotejo Barcelona vs. Cádiz por internet, debes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming que cuenta con el canal ESPN. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Barcelona vs. Cádiz: posibles alineaciones

Barza: Ter Stegen; Dani Alves, Eric García, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Dembelé, Ferran Torres y Aubameyang.

Ter Stegen; Dani Alves, Eric García, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Dembelé, Ferran Torres y Aubameyang. Cádiz: Ledesma; Akapo, Hernández, Chust, Espino; San Emeterio, Álex Fernández, Alejo, Idrissi; Lucas Pérez y Negredo.

Liga Santander: tabla de posiciones

¿Dónde juegan Barcelona vs. Cádiz?

El escenario para este compromiso será el Camp Nou, recinto ubicado en la Barcelona, inaugurado el 24 de septiembre de 1957 y con capacidad de albergar a 99.354 hinchas.