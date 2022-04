Cuesta le dio el triunfo a Melgar ante Vallejo 1-0

Cuando el partido parecía cerrado para un empate injusto, apareció una vez más el salvador de Melgar, Bernardo Cuesta , para convertir un gol en el minuto 84 del partido y lograr una victoria de 1-0 ante la Universidad César Vallejo en partido jugado anoche en el Monumental Arequipa por la Liga 1.

Melgar había lanzado gran cantidad de centros sin romper la defensa de Vallejo que se cerró hasta con cinco hombres. Carlos Ascues, ex Melgar, se convirtió en una muralla que, durante todo el partido, de todas formas, evitó que los delanteros de Melgar ingresen por el medio.

Ante ese panorama se vio al argentino más enfocado en recuperar el balón en medio campo y asistir a sus compañeros desde los extremos. Nada resultó hasta que se metió al área rival, luego de un rebote le llegó la pelota al pie y la impulsó estando muy cerca del portero Grados, dio la impresión de una posición adelantada pero estaba habilitado por Vásquez.

Ante la necesidad de lograr una victoria en casa el entrenador Néstor Lorenzo mandó a la cancha a lo mejor que tiene en su plantel, saltó a la cancha el mismo once que la semana pasada le ganó a River Plate de Uruguay por la Copa Sudamericana , esta vez la victoria llegó pero con angustia.

Con el ingreso de Quevedo, desde inicio del segundo tiempo, Melgar ganó velocidad en ofensiva pero ante un equipo bien cerrado en defensa el gol demoró en llegar . Vallejo apeló a tibios contragolpes pero fue claro que su consigna al llegar a Arequipa no fue ganar su partido, solamente buscaron no perderlo pero no lo lograron.

Melgar visita el viernes a Municipal y el próximo 27 recibe a Racing de Argentina por la Copa Sudamericana.